В Саратовской области от коронавируса скончался 70-летний мужчина. Сегодня, 7 июля, об этом сообщили в региональном минздраве.
За прошедшие сутки от коронавируса умер один человек: 70-летний мужчина. Общее количество жертв инфекции достигло 5 997 человек.
Напомним, всего коронавирусом заразились 255 282 человека в Саратовской области.
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