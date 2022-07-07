В Саратовской области от коронавируса скончался 70-летний мужчина. Сегодня, 7 июля, об этом сообщили в региональном минздраве.

За прошедшие сутки от коронавируса умер один человек: 70-летний мужчина. Общее количество жертв инфекции достигло 5 997 человек.

Напомним, всего коронавирусом заразились 255 282 человека в Саратовской области.

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