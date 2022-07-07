Роспотребнадзор

Саратовский детский лагерь «Восход» временно закрыт из-за вспышки инфекции. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

По данным ведомства, МУДО ДООЦ «Восход», расположенный на 4-й Дачной приостановил свою деятельность. Всех детей отпустили домой, а в лагере ведется дезинфекция.

Напомним, 5 июня стало известно о вспышке норовируса в лагере. Заболевших детей отпустили домой, госпитализация не потребовалось. Вопросом занялись следователи и прокуратура.

— Согласно Закону "О защите прав потребителей" потребитель имеет право приобретать услуги надлежащего качества, безопасные для жизни, здоровья. В случаях, когда следствием несоблюдения соответствующих обязательных требований явилось причинение вреда здоровью (жизни) находящихся на отдыхе детей, потребитель имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в связи с оказанием услуги, не отвечающей качеству и безопасности, морального вреда, — сообщает ведомство..

По всем интересующим вопросам можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Саратовской области г. Саратов, Вольская, 7, и по телефонам: 8 (8452) 22-85-42, 22-85-90, 22-86-19.

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