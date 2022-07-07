Из Саратова запустят дополнительные «курортные» поезда на побережье Черного моря, об этом сообщает ПривЖД.

Поезд №554Ж/554С Саратов - Имеретинский Курорт отправляется в рейс 15, 21, 28 июля и 4, 11, 18 и 25 августа в 10:00. Он имеет остановки в Волгограде, Ростове-на-Дону, Горячем Ключе, Краснодаре, Туапсе и Адлере.

Обратно саратовцы смогут уехать 17, 23, 30 июля, а также 6, 13, 20, 27 августа. Поезда отходят в 12:30 по Москве.

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