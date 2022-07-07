фото: СУ СКР

Изрезанный своей матерью в Энгельсе пятилетний мальчик живет у родственников. Об этом сообщил официальный представитель СУ СКР Саратовской области.

Напомним, 12 февраля пьяная мать 5-летнего мальчика в Энгельсе набросилась на сына с ножом и нанесла ему 16 ранений. Израненного ребенка благодаря помощи соседей доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и спасли жизнь.

Мать ребенка признана невменяемой решением суда и отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу. По словам сотрудника СУ СКР, ребенок проживает с родной сестрой матери.

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