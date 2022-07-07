Роман Бусаргин

Энгельсский детский сад №53 возобновит работу в этом году. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал врио главы региона Роман Бусаргин после посещения объекта.

По слова врио губернатора, детский сад №53 не работает в Энгельсе начиная с 2016 года. Учреждение закрыли после того, как стены начали трескаться. Обследование показало, что здание находится в аварийном состоянии.

Ремонт ведется по региональной программе. По словам Дмитрия Плеханова, для завершения восстановительных работ не хватает 21 миллиона рублей.

Роман Бусаргин пообещал найти средства и поставил задачу возобновить работу детского сада уже в этом году. Учитывая строительство рядом домов для переселенцев из аварийного жилья, детский сад здесь просто необходим.

Здание детского сада

— Учреждение рассчитано на 300 мест, будут группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Коллектив на сегодняшний день сформирован на 50%. Набор воспитателей и специалистов начнут в ближайшее время, — пишет врио главы региона

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