На сегодня, 7 июля, в Саратовской области еще 48 жителей заразились коронавирусом. Всего зарегистрировано 255 282 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 248 677 человек за сутки — 166. В стационаре остаются 134 человека, на амбулаторном лечении пребывают еще 474 саратовца.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 7;
- 7-14 лет — 0;
- 15-17 лет — 0;
- 18-29 лет — 5;
- 30-49 лет — 14;
- 50-64 лет — 7;
- 65 и старше — 15.
С пневмонией поступили шесть человек, с признаками ОРВИ — 40, двое переносят болезнь без симптомов.
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