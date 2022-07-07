На сегодня, 7 июля, в Саратовской области еще 48 жителей заразились коронавирусом. Всего зарегистрировано 255 282 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 248 677 человек за сутки — 166. В стационаре остаются 134 человека, на амбулаторном лечении пребывают еще 474 саратовца.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 7;

- 7-14 лет — 0;

- 15-17 лет — 0;

- 18-29 лет — 5;

- 30-49 лет — 14;

- 50-64 лет — 7;

- 65 и старше — 15.

С пневмонией поступили шесть человек, с признаками ОРВИ — 40, двое переносят болезнь без симптомов.

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