Вячеслав Володин

Во время рабочей поездки в Саратовскую область Вячеслав Володин рассказал о спасении аграрного колледжа в Хвалынске. Об этом пишут в его Телеграм-канале.

Спикер ГД предложил заняться модернизацией местного колледжа.

- Здесь те же проблемы, что и в ЦРБ: отсутствие профессиональных кадров, нет лабораторной базы, – отметил парламентарий и подчеркнул, что администрация совместно с руководством образовательного учреждения должны подготовить концепцию развития.

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