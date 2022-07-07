Тысячи жителей Саратова остались без воды

Отключение воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 7 июля, тысячи жителей Саратова остались бед воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт на водопроводных коммуникациях по адресу Саперная,6. До 17.00 остались без холодной воды ОАО ТД ТЦ «Поволжье», расположенное по адресу проспект 50 лет Октября, 3-я Дачная и ООО «Санаторий профилакторий «Сокол» на улице Лунная. Прекращена также подача ресурса для горожан, проживающих по следующим адресам:

Микрорайон 2-я Дачная;

Проспект 50 лет Октября, 65а,73,79а,83,85а,85б,87в,89,89а,89б;

Вишневая;

Вишневый пр., 3,9,15а,17;

Деловая, 17,22;

Деловой проезд, 5,9,15А;

Деловой тупик, 5;

Дубовикова;

Зоологическая, 3;

Лесная Республика;

Лесная, 2,11е,11и;

Лунная, 1а,5,20,21,23,25а,27,27а,28,41,41а,41б,41в,41г,41д,43,43б,44,45,46,46а;

Саперная, 2,4,5А,5б,6,6б,8,16,20,22;

Тверская, 3а,26,30б,33,34,35,36А,36Б,38,40,40а,40/1,45,45а,49,51.

ДО 17.00 без воды остались частные жилые дома по адресам Офицерская, Суворовская, Вишневая, Офицерский проезд, Западная.

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