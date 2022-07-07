В Волжском районе парень на «Ниве» пострадал в ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 6 июля, в Волжском районе Саратова парень на «Ладе» пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 12:30 напротив дома № 92 строение 1 по улице Большая Сеченская. Toyota Camri под управлением 70-летнего водителя, столкнулась с автомобилем «Лада Нива», за рулем которого сидел 21-летний парень.

В результате ДТП водитель «Нивы» получил травмы и госпитализирован.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.