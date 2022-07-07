В Заводском районе не будет холодной воды

Сегодня, 7 июля, в Заводском районе Саратова не будет холодной воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Повреждение водопровода произошло по адресу Огородная, 36/42. На время ремонта без воды остались абоненты по адресам Огородная, 41, 49 и 3-я Нагорная, 21, 23.

Восстановить холодное водоснабжение абонентов коммунальщики планируют к 14.00.

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