Фото: "Лиза Алерт Саратов"

Дезориентированный парень из Саратовской области найден живым. Вчера вечером, 6 июля, об этом сообщили волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт».

30-летнего Сергея Савина из Балаково искали с 25 мая, а к «Лизе Алерт» обратились вчера, 6 июля. Волонтеры сообщали, что он не ориентируются в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Сейчас члены поискового отряда благодарят всех неравнодушных граждан и просят снять репосты.

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