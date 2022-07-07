Фото: "Лиза Алерт Саратов"
Дезориентированный парень из Саратовской области найден живым. Вчера вечером, 6 июля, об этом сообщили волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт».
30-летнего Сергея Савина из Балаково искали с 25 мая, а к «Лизе Алерт» обратились вчера, 6 июля. Волонтеры сообщали, что он не ориентируются в пространстве и нуждается в медицинской помощи.
Сейчас члены поискового отряда благодарят всех неравнодушных граждан и просят снять репосты.
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