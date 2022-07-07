В Саратовской области уволен министр цифрового развития и связи. Сообщается о Кадровых изменениях в Правительстве области.
Адель Славутин освобожден от должности. Вчера, 6 июля, было подписано соответствующее Постановление Романа Бусаргина. Чиновник ушел по собственной инициативе.
Руководство ведомством пока перешло к первому заместителю министра.
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