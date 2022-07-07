Сегодня, 7 июля, в Саратовской области похолодает до +7 градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +17 градусов с утра до +26 в разгар дня. На небе легкие облака.

В Саратовской области установилась переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура с утра колеблется от 12 до 17 градусов, в низинах до +7 градусов. Днем столбик термометра колеблется от 28 до 33 градусов.

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