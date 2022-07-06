В Ртищевском районе женщина пошла на пруд с внучкой и утонула

Фото: СУ СК - Саратов

Сегодня, 6 июля, в Ртищевском районе Саратовской области женщина пошла на пруд с внучкой и утонула. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Трагедия случилась в селе Макарово. 57-летняя женщина с мужем и двумя внучками пошли на пруд купаться. В какой-то момент женщина вместе с трехлетней внучкой начала тонуть. Дедушка успел вытащить ребенка, а затем и женщину, но она уже не подавала признаков жизни. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Проводится доследственная проверка.

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