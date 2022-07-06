фото: Архив КП

В Саратове жителям еще двух микрорайонов отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 6 июля, для ликвидации повреждения водопровода по адресу 2-й Волжский пр.,13 будет ограничено холодное водоснабжение абонентов 1-2 Волжских пр., 2-4 Береговых пр.

Пройдет ремонт водопровода и на Большой Затонской, д.551, в связи с чем воды не будет у абонентов на .Б.Затонская (от дома 25 до "Дальнего" Затона), и пос.Затон.

Вернуть воду обещают к 20:00.

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