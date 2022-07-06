Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2022 13:11

В Саратове жителям еще двух микрорайонов отключили воду

Воды не будет в Затоне и в Улешах
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

В Саратове жителям еще двух микрорайонов отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 6 июля, для ликвидации повреждения водопровода по адресу 2-й Волжский пр.,13 будет ограничено холодное водоснабжение абонентов 1-2 Волжских пр., 2-4 Береговых пр.

Пройдет ремонт водопровода и на Большой Затонской, д.551, в связи с чем воды не будет у абонентов на .Б.Затонская (от дома 25 до "Дальнего" Затона), и пос.Затон.

Вернуть воду обещают к 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.