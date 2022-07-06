Фото: ГИБДД

В Энгельсе ВАЗ-2114 насмерть сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 6 июля, в Энгельсе произошло ДТП. В 10:40 напротив дома №106 по улице Серафимовича автомобиль ВАЗ 2114 сбил 64-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход скончался. Все обстоятельства выясняются.

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