Фото: ГИБДД
В Энгельсе ВАЗ-2114 насмерть сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.
Сегодня, 6 июля, в Энгельсе произошло ДТП. В 10:40 напротив дома №106 по улице Серафимовича автомобиль ВАЗ 2114 сбил 64-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход скончался. Все обстоятельства выясняются.
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