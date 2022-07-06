фото: администрация города Саратова
В Саратовской области 55 водителей оштрафовали за парковку на газонах. Об этом сообщает администрация города Саратова.
Накануне, 5 июля, состоялось заседании административной комиссии муниципального образования «Город Саратов», где было рассмотрено более 200 дел.
Всего 123 человека привлечены к административной ответственности. Причиной стали следующие нарушения: незаконная торговля, нарушение порядка и условий размещения сезонных аттракционов, размещение объявлений в неустановленных местах, сброс мусора,
создание препятствий для подъезда к местам накопления ТКО, купание в запрещенных для этого местах.
Больше всего нарушений связано с размещением транспортных средств на
территории, занятой зелеными насаждениями – 55 случаев, что наказуемо штрафом на сумму от 2 до 4 тысяч рублей.
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