фото: Архив КП

Жители Заводского района остались без воды. Об этом сообщили ООО «КВС».

Сегодня, 6 июля, в Заводском районе Саратова отключили воду в целом микрорайоне. Причиной называют ремонт трубопровода.

Без воды остались абоненты по адресам №№ 36, 36а, 38, 38а, 38б, 38в, 38д, 40, 42, 42а, 42б на Южной, №№ 26/40, 29/45, 47, 49/53 на 7-м Динамовском проезде, №№ 32, 40а, 40б на 6-м Динамовском проезде и № 45 на 5-м Динамовском проезде.

Коммунальщики обещают вернуть воду до 18:00.

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