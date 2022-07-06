фото: Архив КП
Жители Заводского района остались без воды. Об этом сообщили ООО «КВС».
Сегодня, 6 июля, в Заводском районе Саратова отключили воду в целом микрорайоне. Причиной называют ремонт трубопровода.
Без воды остались абоненты по адресам №№ 36, 36а, 38, 38а, 38б, 38в, 38д, 40, 42, 42а, 42б на Южной, №№ 26/40, 29/45, 47, 49/53 на 7-м Динамовском проезде, №№ 32, 40а, 40б на 6-м Динамовском проезде и № 45 на 5-м Динамовском проезде.
Коммунальщики обещают вернуть воду до 18:00.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.