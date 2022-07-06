В саратовском аэропорту дозаправился необычный итальянский самолет

Фото: Аэропорт Гагарин

В саратовском аэропорту дозаправился самолет из Италии. Об этом информирует пресс-службе аэропорта «Гагарин».

Сегодня утром, 6 июля в Саратове на дозаправку прибыл маленький необычный самолет. Это Piaggio P.180 Avanti, который чаще всего используется чартерными, небольшими федеральными авиалиниями, а также как бизнес-самолет.

Согласно Википедии, в России (а на хвостовом оперении виден триколор) есть один самолет подобного типа, который принадлежит. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» («Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации») — организация, предоставляющая аэронавигационное обслуживание в России.

— Одна из главных особенностей данного типа самолетов - оригинальный внешний вид. Это касается двигателей с необычным размещением винтов, которые прикреплены к мотору не спереди, а сзади. Турбовинтовой красавец может принять на борт до 8 пассажиров и улететь почти на 2700 км, - приводит информацию пресс-служба аэропорта.

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