Фото: Дмитрий Владимиров

Саратовское «Боевое Братство» проведет бронепробег в честь снятия блокады Ленинграда.

Сегодня, 6 июля, в пресс-центре КП состоялась пресс-конференция, посвященная грядущему бронепробегу Саратовского Областного Отделения ВООВ «Боевое Братство». На встрече присутствовали замминистра молодежной политики и спорта Ангелина Беловицкая, руководитель Саратовского Областного Отделения ВООВ «Боевое Братство» Сергей Авезниязов и Председатель подразделения Саратовского регионального отделения ВТО, член «Боевого братства» Сергей Жерновой.

Бронепробег «Разорванное кольцо» посвящен 78-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Маршрут мероприятия пройдет по контуру соприкосновения советских и немецких войск, «Дороге жизни» и по границе Финского залива, общая протяженность составит около 300 километров. Организаторы уже договорилась с правительством Санкт-Петербурга о проведении различных военно-патриотических мероприятий.

В поездке участвует участник Сирийской компании, командир одного из штурмовых батальонов Донецкой Народной Республики, сотрудник оборонного предприятия «Солитон» Возглавит бронепробег Сергей Жерновой. Из техники задействуют БТР-80 и бронеавтомобиль «Тигр».

— Машины, участвующие в бронепробеге имеют свою историю. Они отработали свой ресурс, списаны и восстановлены. На «Тигре», участвующем в поездке доставляли гуманитарную помощь на Донбасс. Смысл действий «Боевого Братства» - доставить то, что нужно. Проводится мониторинг, выявляются потребности, нужды. Дети ждут этого, жителям важно, что их поддерживают- рассказывает Авезниязов.

— Россия никогда не бросала граждан Украины. После 40 конвоя я сбился со счета. Всего отправлено 250 тонн гуманитарного груза, - заявил руководитель регионального отделения организации.

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