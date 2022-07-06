Алексей Гришин
Уроженец Саратовской области старший лейтенант Гришин лично сбил СУ-25 ВСУ из ПЗРК. Об этом сообщает администрация Перелюбского района.
Старший лейтенант Алексей Гришин, уроженец Перелюбского района, командир зенитно-ракетного взвода смог лично сбить штурмовик ВСУ. Десантно-штурмовой полк внезапно атакован противником. Старший лейтенант Гришин взял инициативу в свои руки и с помощью ПЗРК сбил штурмовик СУ-25, который поддерживал атаку украинских националистов с воздуха.
Самолет сбит, летчик катапультировался и был взял в плен, после чего, удалось контратаковать противника.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.