Алексей Гришин

Уроженец Саратовской области старший лейтенант Гришин лично сбил СУ-25 ВСУ из ПЗРК. Об этом сообщает администрация Перелюбского района.

Старший лейтенант Алексей Гришин, уроженец Перелюбского района, командир зенитно-ракетного взвода смог лично сбить штурмовик ВСУ. Десантно-штурмовой полк внезапно атакован противником. Старший лейтенант Гришин взял инициативу в свои руки и с помощью ПЗРК сбил штурмовик СУ-25, который поддерживал атаку украинских националистов с воздуха.

Самолет сбит, летчик катапультировался и был взял в плен, после чего, удалось контратаковать противника.

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