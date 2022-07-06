Роман Бусаргин

Роман Бусаргин поставил задачу загрузить молочные заводы региона саратовским сырьем.

Об этом врио главы региона заявил во время посещения Балаковского молочного комбината.

Сейчас большая часть молока в Саратовской области производится в частных хозяйствах. Товарного объема не хватает, чтобы загрузить крупные молокозаводы в Саратове, Энгельсе, Балакове. Из-за этого предприятия пищепрома вынуждены закупать сырье в других регионах.

— Региональный минсельхоз разрабатывает программу по поддержке производителей молока. В Саратовской области есть сильные молочные фермы, нужно подумать об их расширении или строительстве новых. Во всех крупных городах региона есть молочные заводы, а с сырьем проблемы. Уделим этому вопросу особое внимание, - отметил глава региона.

По словам директора балаковского предприятия, планируется увеличить загрузку комбината, выйти с продукцией в различные торговые сети. Было отмечено, что коллектив завода уже превышает 500 человек, но средняя зарплата остается на уровне 29 тыс. рублей.

— Это основная тема для развития предприятия. Для расширения производства нужны специалисты, а они придут только туда, где есть хорошая оплата труда. Если хотите выйти на новый уровень, в первую очередь надо повысить зарплату работникам, - поставил задачу Роман Бусаргин.

Балаковский молочный комбинат специализируется на выпуске полной линейки молочной и кисломолочной продукции, сливочного масла, твердых сыров. Ассортимент продукции насчитывает 82 наименования.

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