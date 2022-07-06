фото: СУ СКР

Напавшую на собственного ребенка с ножом жительницу Энгельса отправят на принудительное лечение. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, 12 февраля в районе 01:15 29-летняя женщина вместе со своим 5-летним сыном находились у себя дома в коммуналке на улице Полтавской в городе Энгельсе. Пьяная женщина ударила ребенка ножом в грудь и шею 16 раз.

Услышав шум, соседи вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой помощи.Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь, и его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе расследования уголовного дела женщине проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из которой следует, что в момент нападения на ребенка она не осознавала опасность своих действий и не могла контролировать себя из-за психического расстройства.

Уголовное дело направлено в суд с необходимостью отправить нападавшую на принудительное лечение в психдиспансер.

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