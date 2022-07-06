Пропавший Сергей Савин

В Балаково ищут 30-летнего мужчину среднего роста. Об этом сообщает «Лиза Алерт»

По данным проекта, 25 мая в неизвестном направлении из города Балаково ушел Сергей Юрьевич Савин, 30 лет. Мужчина среднего роста - 180 см, кареглазый. Волосы коротко подстрижены, темно-русые.

В день пропажи на мужчине была темная олимпийка, черная футболка, темные спортивные штаны, и белые кроссовки с красными полосками.

Всех, кто владеет какой-то информации о пропавшем, просят обратиться к инфоргу Екатерине (Амулет) по телефону 89271221865

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