Вечная память

В СВО на территории Украины погиб саратовский солдат. Об этом сообщает администрация города Саратова.

В ходе военной спецоперации на территории Украины погиб уроженец города Саратова Игорь Смирнов. Соболезнования родственникам погибшего выразили врио губернатора и глава города.

— Сегодня прощаемся с храбрым, сильным защитником Отечества Игорем Владимировичем Смирновым. Он мужественно сражался за мирное будущее своей страны. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшего военнослужащего, — высказался Бусаргин.

— Большая утрата для всех нас. Саратов скорбит вместе с родными и близкими погибшего земляка Игоря Смирнова. Его героический подвиг в защиту мирных граждан будет навсегда вписан в историю. Вечная слава доблестному воину! - присоединился к словам соболезнования Михаил Исаев.

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