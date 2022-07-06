фото: СУ СКР

В Красноармейском районе утонул 15-летний подросток. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По предварительным данным, вчера, 5 июля, компания из трех подростков пришли искупаться на пруд около села Первомайское в Красноармейском районе. 15-летний мальчик начал тонуть. Несмотря на попытки его товарищей вытащить его из воды, спасти подростка не удалось. Ребята вызвали спасателей, которые смогли обнаружить и вытащить тело подростка со дна водоема в тридцати метрах от берега.

Телесных повреждений при внешнем осмотре не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза.

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