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Происшествия6 июля 2022 7:10

В Саратовской области попавший под поезд юноша переходил пути в наушниках

17-летний парень скончался от полученных травм
Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В Саратовской области попавший под поезд юноша переходил пути в наушниках. Об этом сообщает Западное МСУ на транспорте СК России.

В Саратовской области вчера, 5 июля, 17-летний юноша слушал музыку в наушниках переходя железнодорожные пути в районе перегона станции Липовский - Тарханы. Поезда юноша не заметил, пассажирский поезд «Астрахань-Нижневартовск» нанес молодому парню несовместимые с жизнью травмы.

Следователь осмотрел место происшествия, допросил членов бригады и очевидцев. Возбуждено уголовное дело.

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