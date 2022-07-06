Фото очевидца

В Заводском районе «семерке» выбили все стекла. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Заводской Online Саратов» вчера, 5 июля, появилась публикация о разбитом во дворе на улице Верхоянской автомобиле. На фотографии видно, что автомобиль ВАЗ-2107 лишился боковых стекол, повреждены водительская и пассажирская дверь, лобовое стекло пошло «паутинкой».

— Вот такой автомобиль был обнаружен сегодня ночью. Были вызваны сотрудники полиции. Рядом столько машин а выбрали ее одну. Наверное кому то перешла дорогу. Порубили малышку всю. Машина не моя. На ул. Верхоянская, — подписал публикацию автор.

Местные жители отписали в комментариях, что слышали шум и грохот в районе полуночи.

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