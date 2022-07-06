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В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 50 человек. Об этом сообщает оперштаб Саратовской области.

По данным на сегодня, 6 июля, в области зарегистрировано 50 новых случаев заболевания коронавирусом, а всего в области с начала пандемии заболело 255 234 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 248 511 человека, из них 38 за прошедшие сутки. В госпиталях лежат 145 человек, еще 582 пациента лечатся дома.

У шести новых пациентов выявлена пневмония.

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