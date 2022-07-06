фото: ГИБДД

В Энгельсе автомобилист въехал в 18-летнего байкера. Об этом рассказывает пресс-служба ГИБДД.

Вчера, 5 июля, в Энгельсе произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля.

В 19:00 рядом с домом №69 по проспекту Энгельса автомобиль Nissan Note с 52-летним мужчиной за рулем столкнулся с 18-летним байкером на мотоцикле Wanqiang YD 200-2.

В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован.

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