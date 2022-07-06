фото: Наталия Калинина

На Новой Набережной в Саратове состоялось открытие летнего кинотеатра.

Вчера, 5 июля, корреспондент «КП-Саратов» побывал на открытие летнего кинотеатра на Новой Набережной. Кинотеатр под открытым небом расположен на пересечении Новой Набережной и улицы Шелковичная.

Открытие состоялось в 19:00, саратовцам символично показывали колоризированный фильм «Волга-Волга», зал был полон, а вот буфет и кафе популярностью не пользовались.

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