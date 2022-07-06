фото: архив КП

В Саратове утром встали трамваи четырех маршрутов. Об этом стало известно из официальной группы «СГЭТ».

Сегодня, 6 июля, в Саратове встали троллейбусы четырех маршрутов. Согласно данным дежурных в 9:03 на перекрестке улиц Пугачева и Вавилова встали троллейбусы маршрутов №№ 3, 9, 10 и 11. Причиной приостановки движения стала поломка подвижного состава.

На место неисправности выехала ремонтная бригада.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.