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Общество6 июля 2022 5:21

В Саратове утром встали трамваи четырех маршрутов

Причиной приостановки движения стала поломка подвижного состава
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В Саратове утром встали трамваи четырех маршрутов. Об этом стало известно из официальной группы «СГЭТ».

Сегодня, 6 июля, в Саратове встали троллейбусы четырех маршрутов. Согласно данным дежурных в 9:03 на перекрестке улиц Пугачева и Вавилова встали троллейбусы маршрутов №№ 3, 9, 10 и 11. Причиной приостановки движения стала поломка подвижного состава.

На место неисправности выехала ремонтная бригада.

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