Облачно и тепло будет в Саратове в среду

Фото: Евгений Бадиков
Сегодня, 6 июля, в Саратове будет тепло и облачно. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В Саратове температура колеблется от +10 с утра до +29 в разгар дня. Небо затянет облаками. Дуют северные ветры 5—10 м/c/
В Саратовской области установилась переменная облачность, дождей не будет. Дуют северные ветры 5 – 10 м/с. С утра будет +10...+15 градусов, днем в отдельных местах прогреется до +30.
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