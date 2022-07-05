На трассе в Балаковском районе столкнулись две иномарки

фото: ГИБДД

На трассе в Балаковском районе Саратовской области столкнулись две иномарки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 5 июля, в Балаковском районе Саратова произошло ДТП.

По предварительным данным, в 18:40 на рядом с Балаковской АЭС 34-летний водитель Renault Sandero превысил скорость и не справился с управлением автомобилем. Машину выкинуло вбок, после чего она наехала на бордюр и опрокинулась на встречную полосу, где она и столкнулась с проезжающим мимо Renault Duster.

Пострадавших нет.

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