Фото: пресс-служба правительства области

Балашовские первоклассники пойдут 1 сентября в обновленную школу. Об этом стало известно во время визита врио губернатора Роман Бусаргина в Балашов сегодня, 5 июля

По словам врио главы региона, сейчас проводится капитальный ремонт школы в рамках госпрограммы «Развитие образования». Основному зданию школы - 84 года, пристройке – 51 год. В школе заменили инженерные коммуникации, идет ремонт крыши и фасада, меняют окна. За счет привлечения областных денег будет приобретут учебники, установят видеонаблюдение и огородят школьную территорию.

— Ученики должны пойти в свою школу 1 сентября. Так же к началу учебного года необходимо завершить благоустройство территории. Мы получаем практически новую, современную школу, — сказал глава региона.

Роман Бусаргин отметил, что капремонт школы и благоустройство территории - это пример, когда привлечены не только федеральные и областные средства, но и местная власть активно принимает участие.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.