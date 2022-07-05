«Вкусы России»

На гастрономическом фестивале «Вкусы России» гостям предложат саратовский калач. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» пройдет с 14 по 17 июля в Москве на 22 площадках. Всего заявлено почти 300 брендов из 65 регионов страны.

По словам замминистра Натальи Мариевской, на фестивале представят главный бренд нашей области - саратовский калач, соки прямого отжима «Хвалынский сад», и уже известные жителям других регионов ровенские арбуза, а так же мед и сыр из села Лох.

Помимо ярмарки на фестивале будут организованы фуд-корт, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы. Развлекать посетителей фестиваля будут приглашенные артисты.

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