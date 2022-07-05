Фото: ГИБДД

В Заводском районе Саратова маршрутка столкнулась с легковой машиной. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Сегодня, 5 июля, в Заводском районе саратова произошло столкновение маршрутного такси и легковушки.

По данным ГИБДД, в 15:30 у дома № 29 на проспекте Энтузиастов Hyundai Solaris столкнулся с маршруткой №63.

В аварии пострадала 34-летняя пассажирка Hyundai, она госпитализирована в больницу.

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