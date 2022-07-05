Минкульт

В Саратовском минкульте назначали и.о. замминистра по туризму. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сегодня, 5 июля, Роман Бусаргин назначил на должность и.о. заместителя министра культуры области Константина Сергеева, который будет курировать сферу туризма.

— Министерство культуры региона расширяет свои полномочия в связи с новыми задачами, поставленными перед отраслью туризма – заявил Роман Бусаргин. Теперь Министерство культуры области было реорганизовано в форме присоединения к нему комитета по туризму.

Врио главы обозначил привлечение инвестиционных проектов в туристической сфере и создание современной инфраструктуры, что будет содействовать развитию внутреннего туризма и популяризации Саратовской области. В числе задач были названы сохранение природного и историко-культурного наследия, продвижение музейно-выставочного дела, народных промыслов и ремесел.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.