УФССП
Саратовские приставы помогли жителю Евпатории получить долг по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По решению суда саратовская компания по производству упаковочного оборудования должна была выплатить жителю Евпатории задолженность по заработной плате в размере свыше 100 тысяч рублей.
Возбуждено исполнительное производство, о чем уведомили организацию должника, но долг сотруднику они не вернули. После чего с открытых расчетных счетов деньги были списаны в принудительном порядке.
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