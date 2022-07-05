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Общество5 июля 2022 13:04

Саратовские приставы помогли жителю Евпатории получить долг по зарплате

Задолженность местной фирмы составляла 100 тысяч рублей
Евгений Бадиков
УФССП

УФССП

Саратовские приставы помогли жителю Евпатории получить долг по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По решению суда саратовская компания по производству упаковочного оборудования должна была выплатить жителю Евпатории задолженность по заработной плате в размере свыше 100 тысяч рублей.

Возбуждено исполнительное производство, о чем уведомили организацию должника, но долг сотруднику они не вернули. После чего с открытых расчетных счетов деньги были списаны в принудительном порядке.

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