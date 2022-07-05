Бусаргин: строительство путепровода в Татищевском районе идет круглосуточно

Строительство моста

Строительство путепровода в Татищевском районе Саратовской области идет круглосуточно. Об этом рассказал Роман Бусаргин, который, 4 июля, посетил муниципалитет в рамках рабочей поездки.

Первый этап реализации проекта планируется завершить до 29 декабря текущего года. Уже завершен монтаж железобетонных балок и монолитных плит. Отсыпка дорожной насыпи со стороны 1 и 13 опор закончена на половину, отсыпка конуса 1 опоры – на 90 процентов. Поставка материалов идет без задержек.

Строительство моста должно разгрузить напряженную трассу в районе железнодорожного перегона «Татищево-Курдюм».

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