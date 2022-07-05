Пойманный Семен

В Балашовском районе ветеринары ловили сбежавшего енота. Об этом сообщает Управление ветеринарии Саратовской области.

Жители села Тростянка Балашовского района обратились в ветеринарную станцию с просьбой отлова енота. Енот по кличке Семен был привезен из Балашова, но укусил новую хозяйку и сбежал. В течение нескольких дней полосатый хищник терроризировал жителей села. Семен с раннего возраста был приручен, и совсем не боялся людей. Енот забирался в подворья и дома, пытаясь найти пропитание. Одна из жительниц села обнаружила животное в бане, и вызвала ветеринаров.

— В настоящее время Семен помещен под наблюдение ветеринарной службы. По окончании периода наблюдения енот будет подвергнут вакцинации против бешенства и будет принято решение о его дальнейшей судьбе, — сообщает ведомство.

Еноты очень хитрые, любопытные и в целом дружелюбные животные. К любым внешним условиям и новшествам они приспосабливаются легко. Добродушный нрав, неунывающий характер и умильная внешность сделали их популярными домашними питомцами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.