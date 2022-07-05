На новом пляже в Саратове запретили купаться по вечерам

Пляж Фото: Иван МАКЕЕВ

На пляже в Саратове запретили купаться по вечерам. Саратовцам напомнили режим работы пляжа.

Городской пляж открыт каждый день с 8:00 до 22:00. После этого купаться будет нельзя. Прыгать в воду с молов и нырять с высоты вообще нельзя.

- На территории пляжа с 8:00 до 22:00 дежурят спасатели. После этого они уходят и помочь пострадавшим будет некому, - объяснили в городской администрации.

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