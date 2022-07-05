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Саратовской области на строительство инфраструктуры в районе старого аэропорта выделят 6,1 млрд рублей. Об этом сообщает Минстрой Российской Федерации.

Саратовская область получит бюджетный кредит на строительство магистральных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения в районе бывшего аэропорта «Саратов-Центральный ». Размер кредита на обустройство микрорайона у старого аэропорта составляет 6,1 млрд рублей.

Всего на земельном участке площадью 144 га предполагается возвести 926 тыс. м² жилья и свыше 500 тыс. м² нежилых зданий и объектов.

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