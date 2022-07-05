Поезд сбил молодого человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поезд насмерть сбил 17-летнего подростка на окраине Саратова. Пострадавший скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи, уточнили в региональном минздраве.

Трагедия случилась на 263ем километре железной дороги между Тарханами и Шевыревкой. Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала смерть от полученных травм.

- Мальчик 17 лет, смерть до прибытия в связи с травмами не совместимыми с жизнью, - уточнили в минздраве.

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