Поезд сбил молодого человека
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Поезд насмерть сбил 17-летнего подростка на окраине Саратова. Пострадавший скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи, уточнили в региональном минздраве.
Трагедия случилась на 263ем километре железной дороги между Тарханами и Шевыревкой. Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала смерть от полученных травм.
- Мальчик 17 лет, смерть до прибытия в связи с травмами не совместимыми с жизнью, - уточнили в минздраве.
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