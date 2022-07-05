фото: ДООЦ Восход
Отравлением детей в саратовском лагере «Восход» занялась прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, сегодня, 5 июля, 9 детей, которые приехали на отдых 1 июля почувствовали недомогание. Детям была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась, дети были отправлены домой. У сотрудников лагеря инфекции не выявлено.
В настоящее время в лагере проводятся противоэпидемические мероприятия с последующим контролем. На инцидент обратили внимание следователи и сотрудники Роспотребнадзора.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на территории лагеря.
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