Александр Ермишин призвал властей поддержать сохраняющих историческую среду волонтеров

Интервью КП-Саратов

Сегодня, 5 июля, в эфире радио «КП-Саратов» вновь обсудили темы сохранения культурного наследия в регионе. В программе «Гость в студии» поучаствовали глава градозащитного совета при Саратовской областной думе Алексей Галицын и руководитель общественного движения «Жить здесь» Александр Ермишин.

В числе прочего обсудили самые «громкие дела» – гостиницы «Россия» и «Европа», а также Дом Яхимовича. Градозащитники поделились своим взглядом на вопрос организации государственно-частного партнёрства в части финансирования работ по ремонту и восстановлению ОКН.

Отдельно Ермишин рассказал о том, как выглядит коммуникация властей с волонтёрами. Так, два из трёх восстановленных участниками «Том Сойер феста» домов в конечном итоге были снесены.

Голицын же поделился подробностями расследования разрушения легендарной чугунной лестницы в здании бывшей гостиницы «Европа». Уничтоживший памятник мужчина без определенного места жительства отделался восемью месяцами условно.

Напомним, на прошлой неделе похожие темы обсуждали с министром Саратовской области - председателем комитета культурного наследия Владимиром Мухиным. Послушать запись можно здесь.

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