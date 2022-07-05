Балаковец просит городские власти убрать лавочки из своего двора

фото очевидца

Балаковец просит городских властей убрать лавочки из своего двора. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 5 июля, в городском сообществе «Типичный Балаково» появилась запись от одного из подписчиков. Мужчина выложил три видеоролика, на одном из которых компания молодых людей распивает алкоголь на лавочках возле детской площадки, еще на двух - взрослые мужчина сидят на этих же лавочках в состоянии явного алкогольного опьянения.

На видео мужчина сказал, что вызвал полицию, но «ее не дождешься».

— Просьба к администрации города: уберите с детских площадок столики с лавками, на них постоянно распивают спиртные напитки, шумят по ночам, не дают людям спокойно спать. - такую подпись к видеороликам добавил мужчина.

В комментариях часть балаковцев согласилась с претензией мужчины, другие же заявили, что лавочки нужны, а дело в людях, а не в лавочках

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