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Общество5 июля 2022 10:39

В Гагаринском районе построят новую поликлинику

Новая поликлиника появится в поселке Соколовый
Наталия Калинина
Проект поликлиники

Проект поликлиники

В Гагаринском районе Саратова началось строительство новой поликлиники, о чем сообщает городская администрация.

Новая поликлиника появится в поселке Соколовый, она сможет принять 300 посещений в смену.

- Новая поликлиника поможет дополнить и обновить медицинскую инфраструктуру районного здравоохранения, в том числе поликлинику в поселке Жасминный, - сообщили в региональном минздраве.

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