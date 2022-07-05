В Гагаринском районе построят новую поликлинику

Проект поликлиники
В Гагаринском районе Саратова началось строительство новой поликлиники, о чем сообщает городская администрация.
Новая поликлиника появится в поселке Соколовый, она сможет принять 300 посещений в смену.
- Новая поликлиника поможет дополнить и обновить медицинскую инфраструктуру районного здравоохранения, в том числе поликлинику в поселке Жасминный, - сообщили в региональном минздраве.
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