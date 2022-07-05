СУ СКР
Отравлением в саратовском лагере «Восход» заинтересовались следователи. Об этом стало известно от официального представителя СУ СКР по Саратовской области.
Напомним, Роспотребнадзор по Саратовской области сообщил, что в детском лагере «Восход» на 4-ой Дачной произошло отравление воспитанников норовирусом.
Следственным отделом по Ленинскому району по данным фактам организована доследственная проверка.
Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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