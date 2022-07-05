фото: Архив КП

Саратовец познакомился с молодой девушкой и лишился техники на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В воскресение, 3 июля в отдел полиции Заводского района обратился 47-летний мужчина. Саратовец рассказал, что 27 июня познакомился на улице с девушкой, которая показалась ему «милой и интеллигентной». Девушка согласилась продолжить знакомство дома у заявителя.

После ухода гостьи, на следующий день, хозяин квартиры обнаружил пропажу электроники. В одночасье мужчина лишился ноутбука, телефона и телевизора. Общая сумма ущерба составляет 100 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в задержана 23-летняя безработная девушка. Ранее проблем с законом у саратовчанки не было. Девушка рассказала, что телевизор сдала в скупку, а ноутбук и телефон оставила себе.

Возбуждено уголовное дело.

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